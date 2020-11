Política Maguito Vilela continua apresentando melhora no quadro pulmonar e mantém estabilidade hemodinâmica Boletim foi divulgado na noite deste sábado (21) pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O candidato a Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) continua apresentando uma melhora progressiva do quadro pulmonar e mantém estabilidade hemodinâmica (circulação do sangue). As informações são do boletim médico divulgado na noite deste sábado (21), pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O emedebista foi internado na unidade de saúde no dia...