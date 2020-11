Política Maguito Vilela apresenta melhora no quadro pulmonar Candidato a prefeito de Goiânia continua internado em uma UTI, sedado e respirando com ventilação mecânica invasiva para tratar da inflamação causada pela Covid-19

O boletim médico divulgado na tarde deste domingo (1º) mostra uma melhora no quadro pulmonar do candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela. Conforme o comunicado emitido pela equipe do ex-governador, as funções cardíacas e renal estão preservadas. No entanto, Maguito continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Albert Einste...