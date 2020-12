Em um formato inédito, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), tomará posse nesta sexta-feira (1º) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por meio de assinatura eletrônica, sem transmissão pública e sem prestar juramento. Em reunião na manhã de hoje (31), a comissão de transição definiu detalhes do evento, depois que a Câmara de Goiânia aprovou resolução no dia 29 permitindo a posse virtual.

A comissão diz que a modelagem se justifica pela peculiaridade do estado de saúde do prefeito eleito, que foi diagnosticado com Covid-19 em 20 de outubro e está na UTI do hospital. O grupo também diz que houve estudos da equipe jurídica para evitar questionamentos.

No início da semana, os aliados de Maguito cogitavam enviar um tabelião ou um grupo de vereadores para atestar o desejo do emedebista de tomar posse e o consentimento com o compromisso exigido na Constituição e na Lei Orgânica do município. Ontem, o pneumologista Marcelo Rabahi, que é genro do emedebista e acompanha o tratamento, disse que, do ponto de vista médico, a posse no hospital provavelmente não seria possível. Ele afirmou que Maguito está em recuperação e qualquer exposição do paciente, como em filmagens, seria inadequada.

Assim, a nova decisão, que visa "preservar" o prefeito, segundo aliados, é de que a posse ocorrerá por assinatura eletrônica.

De acordo com informações de Euler Morais e Agenor Mariano, integrantes da comissão, no evento no Centro de Convenções da Universidade Federal de Goiás (UFG), às 15 horas desta sexta-feira, serão declarados empossados o prefeito, vice-prefeito e vereadores e haverá envio do termo de posse e do juramento, com o qual Maguito concordará eletronicamente, com certificado digital.

No intervalo até a transmissão do cargo de prefeito, em solenidade no Paço Municipal, às 16h30, será enviado o pedido de licença por tempo indeterminado. Assim, o vice-prefeito eleito Rogério Cruz (Republicanos) assume a Prefeitura e participará do evento de transmissão.