Política Maguito toma posse após assinar termo eletrônico Emedebista foi oficializado prefeito da capital diretamente da UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há mais de dois meses; ele também solicitou licença até que tenha alta

Com termo de posse assinado eletronicamente pela primeira vez no Brasil, Maguito Vilela (MDB) foi oficializado ontem prefeito de Goiânia diretamente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado há mais de dois meses para tratamento da Covid-19. Ele assinou a posse e o pedido de licença por tempo indeterminado, até que tenha a...