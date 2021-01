Atualizada às 11h23.

O corpo do prefeito Maguito Vilela será trazido para Goiânia e fará traslado em carro aberto do Corpo de Bombeiros. A urna será colocada em frente ao Palácio das Esmeraldas. Foi o que informou o governador Ronaldo Caiado, em cerimônia de arriamento de bandeira, feita em homenagem a Maguito.

O corpo deve sair de São Paulo no início desta tarde. Em Goiânia, o voo deve chegar ao hangar do Estado entre 13h e 13h30. De lá, será levado para cortejo no carro do Corpo de Bombeiros em Aparecida de Goiânia. Ainda não se sabe o tamanho do trajeto. Depois ele vai ser levado para a Praça Cívica, em Goiânia.

Em frente ao palácio e perto do monumento das Três Raças será instalada uma estrutura, onde será realizada a despedida em sistema de drive-thru. O velório aberto, segundo o governador, permitirá despedidas com segurança, obedecendo às regras sanitárias. A população poderá se aproximar de carro da urna, disse Caiado.

Em seguida, o corpo seguirá para Jataí. Os horários ainda estão sendo definidos.