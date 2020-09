Política Maguito tenta pacificar MDB com pré-candidatura

Depois de conversar com o prefeito Iris Rezende (MDB) na terça-feira (8), o ex-governador Maguito Vilela anunciou, formalmente ontem ao MDB, sua intenção de disputar a Prefeitura de Goiânia em novembro.Pela manhã, se reuniu separadamente com as executivas do MDB metropolitano e estadual e falou, por telefone, com o presidente nacional do partido, deputado federal Balei...