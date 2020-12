O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), tem alguns “períodos de despertar”, conforme boletim do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde 27 de outubro. A unidade de saúde afirma que Maguito está com sedação leve e continua traqueostomizado e em ventilação mecânica, com bom controle da oxigenação. Ele também mantem diálise contínua e quadro hemodinâmico estável.

O boletim é assinado pelos pneumologistas Carmen Barbas, Marcelo Rabahi e Miguel Cendoroglo. Maguito tem tido a sedação reduzida desde o fim do segundo turno em Goiânia, quando apresentou melhora. Ele chegou a se comunicar com o filho, Daniel Vilela (MDB), com gestos de cabeça, na quarta-feira passada. Mas, no dia seguinte, sofreu com um sangramento pulmonar, passou por cirurgia e teve que voltar à sedação mais profunda.

Desde o início desta semana, porém, após sinais de recuperação, o emedebista voltou a ter o procedimento reduzido. Maguito está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde outubro, após contaminação pelo novo coronavírus. Na época do diagnóstico, ele ficou, em um primeiro momento, isolado em casa, mas depois foi levado ao Hospital Órion, em Goiânia, e, de lá, levado para a unidade da mesma rede na capital paulista, onde segue em tratamento até hoje.

Ao longo do tratamento, o emedebista precisou ser entubado e chegou a deixar a entubação no dia 8 de novembro. Todavia, uma semana depois, precisou voltar ao procedimento e chegou a utilizar de suporte para oxigenação, por meio do aparelho ECMO, que funcionava como uma espécie de pulmão e coração artificial. O equipamento foi retirado na semana passada.