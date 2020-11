Política Maguito tem 13 pontos de frente sobre Vanderlan, aponta pesquisa Serpes Diferença tem variação negativa de 1,6 pontos porcentuais, dentro da margem de erro

Internado com Covid-19 há 37 dias, o ex-governador Maguito Vilela (MDB) vencerá o segundo turno da eleição para prefeito de Goiânia neste domingo (29), aponta a última rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada no dia 26 de novembro. Maguito tem 44,1% das intenções de voto contra 31,1% do senador Vanderlan Cardoso (PSD), na pesquisa estimulada, em que os nomes do...