Política Maguito será transferido de UTI hoje, diz assessoria

Livre do vírus da Covid-19, Maguito Vilela (MDB) vai ser transferido para uma UTI comum hoje. Foi o que informou a assessoria do emedebista. Ontem, o filho dele, Daniel Vilela (MDB), disse que o pai já iria mudar de local de internação no mesmo dia, mas a alteração ficou para hoje.Maguito passou por dois exames que detectaram a ausência do vírus. Segundo a pneumologista ...