Política Maguito segue entubado, mas tem menor dependência de aparelhos Candidato à Prefeitura de Goiânia foi diagnosticado com Covid-19 há 17 dias e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) continua entubado e passou ontem pelo segundo dia de ventilação mecânica invasiva assistida, em que os esforços do paciente geram o ciclo de respiração, apesar de continuar com o suporte do aparelho. Maguito foi diagnosticado com Covid-19 há 17 dias e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)...