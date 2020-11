Política Maguito sai na frente e vai ao 2º turno com Vanderlan em Goiânia Emedebista, que foi entubado de novo ontem, venceu com 11,35 pontos porcentuais de vantagem; ele somou 217.194 votos (36,02% dos votos válidos) contra 148.739 (24,67%) do pessedista

O ex-governador Maguito Vilela (MDB) e o senador Vanderlan Cardoso (PSD) seguem para o segundo turno das eleições para prefeito de Goiânia em uma disputa que promete clima bem mais quente, mesmo com a piora do estado de saúde do emedebista (leia mais na página 7). Maguito venceu com 11,35 pontos porcentuais de vantagem, com 217.194 votos (36,02% dos votos válidos) contra...