Política Maguito recebe pela 1ª vez informações na UTI sobre campanha Quadro de saúde do emedebista “segue evoluindo positivamente”, diz nota; Daniel conta que o pai perguntou também sobre Aparecida e Anápolis

Internado há 20 dias para tratamento contra inflamação provocada pela Covid-19, Maguito Vilela (MDB) foi atualizado ontem pela primeira vez sobre o andamento de sua campanha para prefeito de Goiânia e o resultado das últimas pesquisas. Filho do emedebista e presidente do diretório estadual do partido, Daniel Vilela contou ao pai pessoalmente sobre a participação de aliados na c...