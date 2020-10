Política Maguito pode ter alta domingo Candidato do MDB está internado em hospital na capital para tratamento contra a Covid-19; Vanderlan Cardoso (PSD) e Adriana Accorsi (PT) cumpriram agenda de reuniões

O ex-governador e candidato à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) deve ficar internado no Hospital Órion, em Goiânia, pelo menos até domingo (25). A assessoria informou que o candidato tomou corticoide ontem, deve continuar com a medicação hoje, mas o estado de saúde é bom. Maguito não apresenta mais tosse. O emedebista foi internado na quinta-feira (22), do...