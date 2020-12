Política Maguito permanece em ventilação mecânica no Albert Einstein De acordo com o hospital, Maguito tem nível de oxigenação satisfatório, seu quadro hemodinâmico é estável e ele segue com diálise contínua e sedação leve

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), continua trasqueotomizado e em ventilação mecânica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação consta em boletim divulgado nesta terça-feira (15) pela unidade de saúde. De acordo com o hospital, Maguito tem nível de oxigenação satisfatório. Seu quadro hemodinâmico é estável e ele segue com di...