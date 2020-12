Política Maguito permanece com quadro de saúde estável O prefeito eleito de Goiânia está traqueostomizadoe e entubado, mas com nível satisfatório de oxigenação

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) continua com quadro de saúde estável e sedação leve no Hospital Israelita Albert Einstein, onde está internado desde outubro. Boletim divulgado pela unidade de saúde nesta quinta-feira (17) diz ainda que o emedebista está traqueostomizadoe e entubado, mas com nível satisfatório de oxigenação. A expectativa é de que e...