Política Maguito passa por reabilitação na UTI Quadro de saúde do prefeito de Goiânia é considerado estável; emedebista ainda precisa de ajuda para respirar, mas tem maior independência do aparelho

Internado há mais de dois meses em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o prefeito licenciado Maguito Vilela (MDB) é acompanhando por equipe multidisciplinar no programa de reabilitação. De acordo com a equipe médica, o quadro de saúde do emedebista é estável e não teve mudanças nos últimos dias, como apontam os boletins médicos divulgados pelo Hospital Israel...