Política Maguito passa por diálise e respira com uso de aparelho Equipe médica afirma que o candidato está respondendo ao tratamento, mas continua sedado e entubado; quadro é considerado grave

A equipe médica responsável pelo tratamento do candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, decidiu ontem submeter o paciente a diálise, procedimento usado para filtrar o sangue. A informação foi divulgada em boletim médico. Além disso, o emedebista também passou a respirar com suporte de ECMO (oxigenação por...