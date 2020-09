Política Maguito oficializa pré-candidatura em Goiânia e defende projeto de cidade inteligente Ao lado de vereadores, deputados e dirigentes do MDB, Maguito minimizou a ausência do prefeito Iris Rezende da campanha

O ex-governador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (MDB) oficializou nesta quinta-feira (10) a pré-candidatura a prefeito de Goiânia com discurso em defesa da modernização do município. Disse que seu plano de governo será focado no conceito de cidade inteligente e que é preciso investir em tecnologia. Ao lado de vereadores, deputados e dirigentes do MDB...