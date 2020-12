Política Maguito não tem mais vírus da Covid-19, diz Daniel Vilela De acordo com o último boletim divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o emedebista continua com suporte mínimo do aparelho que tem auxiliado na sua respiração

Os exames mais recentes do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), não detectaram mais a presença do novo coronavírus que causa a Covid-19. Foi o que informou o filho dele, o presidente regional do MDB Daniel Vilela (MDB). Ele disse que dois testes confirmaram a ausência do vírus. Apesar disso, o emedebista segue tratando a inflamação pulmonar causada pela do...