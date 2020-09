Política Maguito minimiza revés na busca por apoio do DEM Sem a presença de Iris em evento que oficializou sua candidatura a prefeito da capital, emedebista diz que a situação é “tranquila”; Republicanos, Patriota e PCdoB integram coligação

Com aliança fechada com Republicanos, Patriota e PCdoB, o ex-governador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela minimizou ontem o fracasso na busca pelo apoio do DEM e disse que a coligação é suficiente para fazer uma boa campanha. Ao ser oficializado candidato a prefeito de Goiânia em convenção no MDB marcada pela ausência do prefeito Iris Rezende, Maguit...