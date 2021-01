'[Maguito] me deixa grande responsabilidade de fazer Goiânia seguir em frente', diz Rogério Cruz

Política '[Maguito] me deixa grande responsabilidade de fazer Goiânia seguir em frente', diz Rogério Cruz Prefeito em exercício agora deve tomar posse oficialmente como administrador da capital com a morte de Maguito Vilela

Em suas redes sociais, ao lamentar a morte de Maguito Vilela (MDB), o prefeito em exercício Rogério Cruz (Republicanos), eleito vice do emedebista, destacou a missão que agora tem em mãos. “O que dizer de um homem simples, de coração puro, de um caráter ilibado e que sonhou com "UMA LINDA GOIÂNIA" expressa em folhas de papel? E que me deixa uma grande res...