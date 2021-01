Política 'Maguito foi um político respeitoso', diz José Eliton O ex-governador disse que recebeu a notícia do falecimento com "pesar, tristeza e consternação"

O ex-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), disse em suas redes sociais que recebeu com "pesar, tristeza e consternação" a notícia do falecimento de Maguito Vilela (MDB). "Maguito foi um político respeitoso, equilibrado, que compreendia as diferenças e realçava as convergências" afirmou Eliton. Com pesar, tristeza e consternação que recebemos a notícia do faleci...