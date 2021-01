Política Maguito continua tratamento contra nova infecção pulmonar Boletim médico divulgado nesta sexta-feira (8) informa que o prefeito está sedado e em ventilação controlada

Atualizada às 17h39 O prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), segue em tratamento contra uma nova infecção pulmonar com o uso de drogas vasoativas. De acordo com o boletim publicado pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta sexta-feira (8), o emedebista está “mais sedado”, traqueostomizado e em ventilação controlada. A piora no quadro do prefeito foi d...