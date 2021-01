Política Magistrados e políticos se mobilizam para emplacar aliados no Judiciário Fux, Gilmar, Toffoli e Fachin têm preferidos para o STJ; no TRF, escolha de Bolsonaro deve ter influência de Kassio

A disputa pelas vagas abertas no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e no TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) tem movimentado ministros e políticos que buscam emplacar aliados nos tribunais. Os ministros do STF Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Edson Fachin já elegeram seus preferidos para a vaga na corte superior. Já no tribunal federal, o intere...