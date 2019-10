Política Macedo renuncia à presidência da Goiás Parcerias Presidente entregou cargo no mesmo dia em que conselho destituiria toda a diretoria da estatal; reportagem do POPULAR mostrou irregularidades em contratação de escritório de advocacia

O presidente da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás (Goiás Parcerias), Eduardo Macedo, renunciou ontem ao cargo, após reportagem do POPULAR revelar a contratação irregular de escritório de advocacia pela estatal. A carta comunicando seu afastamento foi entregue juntamente com a da diretora Administrativa, de Regulação e Governança, Isabela Batista...