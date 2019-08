Política Macedo já fala em mudar PTB; Jovair nega deixar comando Almoço do presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, com Ronaldo Caiado desnuda disputa em Goiás

O almoço do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, com o governador Ronaldo Caiado (DEM) ontem desnudou uma disputa pelo comando petebista em Goiás. De um lado, o presidente da Goiás Parcerias, Eduardo Macedo, que participou da conversa no Palácio das Esmeraldas, fala em reoxigenar o partido; de outro, o atual presidente da sigla no Estado, Jovair Arantes, nega a...