Política Mãe do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, é internada para tratamento da Covid-19 Família acatou recomendação médica após Susy Barbosa apresentar queda no nível de saturação e manifestar dificuldade para respirar. Vereador testou negativo

Susy Barbosa de Souza, de 55 anos, mãe do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Romário Policarpo (Patriota), foi internada na tarde desta sexta-feira (14) para tratamento da infecção por Covid-19. Ela foi diagnosticada com coronavírus no último sábado (8) e a família acatou recomendação médica após Susy apresentar queda no nível de saturação e mani...