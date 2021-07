Política Mãe de Ciro Nogueira assume vaga do filho no Senado e diz que ficou 'espantada' ao virar suplente Ela era a primeira suplente do ex-senador

Eliane Nogueira (PP-PI), mãe do futuro ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tomou posse como senadora na tarde desta quarta-feira (28). Ela era a primeira suplente do ex-senador e disse que ficou espantada quando foi escolhida para compor a chapa com o filho. "Lembro como se fosse ontem do dia em que fui escolhida para ser a primeira suplente de meu filho na cha...