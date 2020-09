Política Márcio Moraes é nomeado juiz titular do TRE-GO por Jair Bolsonaro A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU)

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) conta com um novo juiz titular a partir desta quarta-feira (16). O presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado Márcio Antônio de Sousa Moraes Júnior para o mandato de dois anos. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU). Márcio Moraes assume o cargo de Luciano Mtanios Hanna e foi in...