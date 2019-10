Política Lutador preso no caso Marielle já postou fotos ao lado de Jair Bolsonaro Josinaldo Lucas Freitas também publicou fotos com os vereadores Carlos Bolsonaro e Marcello Siciliano. Esse último também já foi investigado no caso Marielle

O lutador e professor de artes marciais Josinaldo Lucas Freitas, conhecido como Djaca, foi preso na manhã desta quinta-feira (03), acusado de ter jogado no mar armas que teriam sido usadas no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela Anderson Gomes. Djaca postava fotos com políticos em suas redes sociais. Em duas delas, o hoje presidente Jair...