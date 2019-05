Política Lula vai pedir progressão para regime semiaberto Segundo juristas que acompanham o caso de perto, o ex-presidente já teria direito ao regime semiaberto

Em reunião com seus advogados de defesa nesta sexta-feira, 3, na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso há mais de um ano por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu tentar pela progressão de sua pena para o regime semiaberto. Segundo juristas que acompanham o c...