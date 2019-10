Política Lula vai para regime aberto no caso triplex em 2021, diz CNJ Cálculo do Conselho Nacional de Justiça constata ainda que o prazo de migração para o semiaberto se esgotou no dia 29 de setembro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá direito ao regime aberto no dia 22 de março de 2021 no caso triplex, segundo cálculo do Conselho Nacional de Justiça encaminhado à Vara de Execuções Penais do Paraná. Segundo o documento, ele já poderia estar no regime semiaberto desde 29 de setembro. Sua progressão de regime foi requerida pela força-tarefa da Lava Jato e...