Política Lula vai ao Sírio-Libanês fazer exames de rotina É a primeira vez que o ex-presidente passa por este tipo de avaliação desde que foi preso, em abril do ano passado

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma bateria de exames na tarde desta segunda-feira, 16, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria do hospital, são exames de rotina. É a primeira vez que Lula passa por este tipo de avaliação desde que foi preso, em abril do ano passado. De acordo com o Instituto Lula, o ex-presidente teve a...