Política Lula recorre ao Supremo contra condenação do TRF-4 no caso do sítio A sentença, de 17 anos e um mês de prisão, foi a mais pesada contra o petista, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta segunda-feira, 2, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação do julgamento que levou à condenação de 17 anos e um mês de prisão imposta pelo Tribunal Regional Federal (TRF-4), o Tribunal da Lava Jato, no caso do sítio de Atibaia. A sentença foi a mais pesada contra o petista, acusado de corrupção p...