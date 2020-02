Política Lula: 'Quem tem de queimar arquivo está no governo federal, e não Rui Costa' Ex-presidente da República trava um embate público com Jair Bolsonaro desde a morte do ex-capitão da PM do Rio, Adriano Nóbrega, acusado de ser chefe da milícia "Escritório do Crime"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu nesta terça-feira, 18, em defesa do governador da Bahia, Rui Costa (PT), que trava um embate público com o presidente Jair Bolsonaro desde a morte do ex-capitão da Polícia Militar do Rio Adriano da Nóbrega. Lula disse ter alertado Costa para que tomasse cuidado porque iriam “jogar o caso no c...