Política Lula processa dono da Havan por faixa que chama petista de 'cachaceiro'; veja vídeo Mensagem contra ex-presidente foi exibida por avião que sobrevoou praia de Santa Catarina

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma ação na Justiça contra o dono das lojas Havan, Luciano Hang, por calúnia e difamação. O empresário afirmou que patrocinaria aviões para sobrevoar praias de Santa Catarina levando faixas com dizeres contra o petista — no sábado, 28, Hang publicou um vídeo em que uma aeronave mostra a frase “Lula cachaceiro devolve m...