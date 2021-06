Política Lula prepara viagem pelo Nordeste em busca de alianças com MDB e PSB Ex-presidente desembarca na região em julho para reencontrar antigos aliados e buscar novas parceiras eleitorais

Depois uma série de encontros com líderes políticos em Brasília e no Rio de Janeiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai desembarcar em julho para um périplo entre estados do Nordeste com objetivo de reencontrar antigos aliados e buscar novas parceiras mirando a eleição de 2022. A expectativa é de que o tour pela região aconteça em duas etapas, começa...