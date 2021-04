Política Lula pede suspeição de Moro a demais processos de Curitiba Defesa do ex-presidente requer extensão da decisão que anulou caso do tríplex, em petição direcionada a Gilmar Mendes

A defesa do ex-presidente Lula (PT) entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a declaração de parcialidade do ex-juiz Sergio Moro no processo do tríplex de Guarujá seja estendida para as ações relativas ao sítio de Atibaia e aos imóveis do Instituto Lula. Os advogados do petista afirmam que há “identidade de situações jurídicas” entre os processos e ...