Política Lula pede que STF reconheça suspeição de procuradores da Lava-Jato Habeas Corpus pede nulidade de processos contra o ex-presidente e 'imediato restabelecimento da liberdade plena' do petista

A defesa do ex-presidente Lula protocolou na noite desta segunda, 12, um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que os ministros reconheçam suspeição dos procuradores da Lava-Jato e a nulidade dos processos contra Lula. No texto, os advogados do ex-presidente pedem também a concessão de liminar para determinar o ‘imediato restabelecimento da liberdade p...