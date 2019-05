Política Lula pede para cumprir pena em regime aberto no caso triplex Em embargos de declaração, advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também pedem para que ex-presidente seja absolvido da pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias imposta pela Quinta Turma da Corte

Em embargos de declaração contra a sentença de 8 anos, 10 meses e 20 dias no caso triplex, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu para que o petista cumpra pena em regime aberto. Os advogados também querem que ele seja absolvido. Segundo os defensores, considerando ‘como prazo inicial do cômputo da detração a data da custódia, qual seja 07/04/...