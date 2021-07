Política Lula mantém silêncio sobre suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro Ex-presidente não fez comentários sobre suspeitas de corrupção no governo; manifestações estão marcadas para hoje no país

Desde que a CPI da Covid no Senado avançou sobre suspeitas de corrupção no governo Jair Bolsonaro (sem partido), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário do presidente na eleição de 2022, não comentou em suas redes sociais sobre o caso Covaxin ou o relato de pedido de propina revelado pelo jornal Folha de S.Paulo. Nas redes, o silêncio de Lula foi ques...