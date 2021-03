Em sua primeira manifestação após ter suas condenações anuladas e sido autorizado a disputar eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacou a gestão da pandemia pelo governo de Jair Bolsonaro, a que chamou de “desgoverno”, agradeceu o Supremo e disse que a “verdade prevaleceu”.

Em fala de improviso, sem nenhum tipo de autocrítica às gestões petistas dele (2003-2010) e de Dilma Rousseff (2011-2016), Lula subiu o tom contra Bolsonaro em diferentes momentos, tentou explicar ao presidente como se governa e se disse agradecido ao ministro Edson Fachin (STF) por ele “ter cumprido o que a gente reivindicava desde 2016”.

“Fiquei feliz com a verdade”, que poderá duelar com Bolsonaro nas eleições de 2022 - o petista deixou de ser ficha-suja com a decisão de Fachin na última segunda (8).

“Este País não tem governo, este País não cuida da economia, não cuida do emprego, não cuida do salário, não cuida da saúde, não cuida do meio ambiente, não cuida da educação, não cuida do jovem, não cuida da meninada da periferia.”

Lula chamou Bolsonaro de “fanfarrão” e disse a ele “qual é o papel de um presidente da República”, citando a necessidade de avanços econômicos e sociais, em meio à crise da pandemia e desconfiança do mercado sobre sua candidatura em 2022. Disse que o País não pode ficar refém do mercado.

O petista ficou com a voz embargada em alguns momentos da fala, falou sobre a importância de conversar com o Congresso e com os empresários e disse querer voltar a andar pelo país e conversar com a população sobre os males de Bolsonaro.

“Desistir jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário”, disse Lula, que deu novo recado. “Não tenham medo de mim, eu sou radical porque quero ir na raiz dos problemas deste País.”

LAVA JATO

Em longa fala, Lula disse que a Lava Jato “desapareceu” de sua vida e que suas amarguras estão superadas, afirmou estar tranquilo, mas que ainda quer a punição do ex-juiz Sergio Moro, responsável por sua condenação no caso do tríplex de Guarujá que o deixou preso por 580 dias em Curitiba.

O petista disse que não há espaço para guardar ódio, mas voltou a chamar de “quadrilha” os procuradores da Lava Jato de Curitiba. “Moro sabia que a única forma de me pegar era pela Lava Jato. Eles tinham como obsessão, queriam criar um partido político. Mas a verdade prevaleceu.”

Disse que em 2018 se entregou à Polícia Federal contra a sua vontade e o fez porque tinha clareza sobre as inverdades sobre ele e que poderia provar a sua inocência em relação à Lava Jato. “Eu tinha tanta confiança e consciência que esse dia chegaria, e ele chegou.”

Na fala desta quarta-feira, Lula disse que foi vítima “da maior mentira da história jurídica em 500 anos de história do país” e afirmou que sua ex-mulher, Marisa Letícia, morreu diante da pressão que a família sofreu diante das acusações e investigações.