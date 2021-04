Política Lula e Hang podem ter encontro presencial em audiência em Santa Catarina Defesas do ex-presidente e empresário têm 15 dias para decidir se audiência será online ou presencial

As defesas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do empresário Luciano Hang do grupo Havan têm 15 dias para apresentarem resposta concordando com a audiência judicial virtual, ou se será necessário um encontro presencial sobre a ação movida pelo ex-presidente contra o empresário em Santa Catarina. O prazo foi dado através de um despacho de 12 de Abril, expedido p...