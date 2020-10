Política Lula diz que Bolsonaro vive 'lambendo as botas do governo americano' As declarações foram dadas durante discurso em evento virtual promovido pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) em comemoração aos 67 anos de fundação da Petrobras

O ex-presidente Lula afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "vive todo santo dia lambendo as botas do governo americano, mesmo quando o governo americano fala bobagem contra o Brasil". As declarações foram dadas em um discurso no evento virtual "Pela Soberania Nacional, em Defesa do Povo Brasileiro", promovido pela Federação Única dos Petroleiros, em com...