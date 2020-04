Política Lula ataca Moro, diz que Bolsonaro é 'cria' do ministro e pede cautela sobre impeachment PT decidiu que não vai apresentar pedido de impeachment do presidente sem apoio de outros partidos de oposição e sociedade civil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elegeu o ex-ministro Sérgio Moro, seu algoz, e não o presidente Jair Bolsonaro como alvo principal na crise causada pela demissão do titular da Justiça. Em reunião com a executiva nacional e representantes das bancadas do PT na Câmara e no Senado, sexta-feira à noite, Lula usou a maior parte de sua fala para atacar...