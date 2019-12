Política Lula a líder do MST em jogo de futebol: ‘Não sei se vamos deixar os sem terra ganhar’ Cerca de 4 mil apoiadores participaram do evento dos “Amigos do Lula e Chico Buarque” x "Amigos do MST"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou neste domingo (22) de partida de futebol entre as equipes “Amigos do Lula e Chico Buarque” X “Amigos do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra]”. O placar final foi de 2 a 1 para o “Amigos do Lula e Chico Buarque”. O time do MST abriu o placar no 1º minuto de jogo. O ex-presidente empatou a partida com um...