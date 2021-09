Política Luiza Trajano diz que não falou com Lula após lista da Time e não será vice dele em 2022 Foi o ex-presidente quem assinou o texto na revista americana sobre a trajetória da empresária, que foi a única brasileira na lista de 2021

A empresária Luiza Trajano disse nesta sexta (17) que não conversou com o ex-presidente Lula após ser eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela Time, na quarta-feira (15). Foi Lula quem assinou o texto na revista americana sobre a trajetória da empresária, que foi a única brasileira na lista de 2021. Em uma conversa com jornalistas nesta manhã...