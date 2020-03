O senador por Goiás Luiz Carlos do Carmo (MDB) está em isolamento por suspeita de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). O emedebista, que tem 61 anos, fez o exame para testar se está ou não com a doença nesta segunda-feira (16), após apresentar febre durante o fim de semana. Os resultados ficam prontos na terça-feira (17).

O senador não atendeu às ligações do POPULAR, mas sua assessoria informou que ele está estável e que, aparentemente, trata-se apenas de uma gripe mais forte. Contudo, por precaução, o parlamentar decidiu ficar em isolamento durante sete dias em sua casa, em Goiânia.

Ainda de acordo com a assessoria, o senador não teve contato direto com pessoas diagnosticadas com a doença, mas esteve reunido em Brasília com pessoas que tiveram. Por isso a precaução.