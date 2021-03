Política Ludhmila Hajjar nega oficialmente convite do governo federal para assumir Ministério da Saúde Conforme informou o G1, a decisão foi confirmada após reunião com o presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (15)

A médica cardiologista Ludhmila Hajjar recusou oficialmente o convite do governo federal para assumir o Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (15). Segundo o blog da jornalista política Andréia Sadi do G1, a decisão foi confirmada após reunião com o presidente Jair Bolsonaro. A recusa da médica já era tida como certa nesta manhã. A cardiologista havia ...