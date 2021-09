Política Luciano Hang dribla CPI, enfrenta senadores e tergiversa sobre Prevent, 'kit Covid' e Bolsonaro Hang já é investigado pela CPI por seu envolvimento no chamado gabinete paralelo, estrutura de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro para temas da pandemia fora da estrutura do Ministério da Saúde

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com um comportamento diferente do adotado nas redes sociais, onde costuma ser radical e negacionista, o empresário bolsonarista Luciano Hang driblou questionamentos e abusou de detalhes semânticos em seu depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (29). Hang confirmou que tem contas bancárias no exterior, "duas ou três". Por outro lado, ...